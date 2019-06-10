Под Киевом засветился мощнейший "Гелик" последней модели

Такая мощность позволяет достигать сотни за 4,3 с и развивать 240 км/ч.

Машину поймали в Броварах под Киевом topgir.com.ua

Один из мощнейших “Геликов“ 2019 года уже засняли в Украине. Фотографиями поделился ТопЖыр.

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Машину поймали в Броварах под Киевом. У машины тюнинг знаменитого ателье Brabus и, по традиции, цифры в названии означают мощность - этот Гелендваген обладает 4,0-литровый 700-сильный V8 твин-турбо.

Такая мощность позволяет достигать сотни за 4,3 с и развивать 240 км/ч. Узнать новый Гелендваген Брабус можно по расширенным крыльям, капоту с воздухозаборниками и обвесу. Естественно, в отделке салона преобладает дорогая кожа.

Узнать новый Гелик Брабус можно по расширенным крыльям, капоту с воздухозаборниками и обвесу topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов.