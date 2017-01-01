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В Узбекистане выпустят сотни тысяч доступных машин

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Кроме существующих моделей, наладят производство новых доступных транспортных средств.
Будут выпускать и большие кроссоверы - Chevrolet Equinox, Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Traverse
Будут выпускать и большие кроссоверы - Chevrolet Equinox, Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Traverse
wikipedia.org

В Узбекистане начнут производить сотни тысяч относительно доступных машин. Об этом говорится в Концепции развития автопромышленности Узбекистана до 2030 года, сообщает auto.bigmir.net , со ссылкой на Новости Узбекистана.

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Акцент планируют сделать на легковушках, стоимостью до 10 000 долларов и кроссоверов до 15 000. О конкретных моделях пока не сообщается, их планируют озвучить уже совсем скоро.

Пока известно только, что кроме существующих моделей, наладят производство новых доступных транспортных средств.

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Впрочем, для этого плана нужны инвестиции, а также обеспечения больших объемов производства – сотен тысяч автомобилей в год. Небольшими партиями будут выпускать и большие кроссоверы - Chevrolet Equinox, Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Traverse

Ранее сообщалось, что “ЗАЗ“ выпустил всего 14 авто: Статистика автопроизводства в Украине за май.

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Теги: автопром, автопроизводство, Узбекистан
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