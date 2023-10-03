В Киеве засветился легендарный суперкар Porsche Carrera GT

Достаточно долгий период авто удерживало рекорд круга на Нюрбургринге.

В Киеве засняли роскошный суперкар Porsche Carrera GT. Фотографии опубликовали на ресурсе Pictadesk. Машину привезли в столичный автосалон в честь 15-летия Porsche в Украине.

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Данное авто стало первым за долгий период времени настоящим суперкаром Porsche. Carrera GT оснащена крутым 5,5-литровым V10, который изначально создавали для лемановского спортпрототипа. Это очень нетипичный выбор двигателя для немецкой компании.

Достаточно долгий период авто удерживало рекорд круга на Нюрбургринге. Таких машин собрали только 1270 штук. Напомним, что Porsche Carrera GT выпустили в 2003 году и с того времени его стоимость растет с каждым днем.

Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов.