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Новенькое бетонное шосе на Полтавщине показали с высоты птичьего полета

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Завершена постройка одного из участков шоссе “Днепр-Решетиловка“.
Работы по ремонту продолжаются на участке протяженностью почти 15 км в обоих направлениях
Работы по ремонту продолжаются на участке протяженностью почти 15 км в обоих направлениях
Скриншот видео

Завершена постройка одного из участков шоссе “Днепр-Решетиловка“. Об этом сообщает “Укравтодор“ на своей странице в Facebook.

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Речь об отрезке дороги с бетонным покрытием возле села Сверчково. Сообщается, что на данный момент проезд открыт только на правой стороне, тогда как на левой все еще ведуться некоторые финальные работы.

Кроме упомянутого отрезка трассы, работы по ремонту продолжаются на участке протяженностью почти 15 км в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, как уберечь машину в сильный ливень.

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Теги: дороги, Украина, видео
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