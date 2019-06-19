В Киеве опять засветился самый дорогой внедорожник в истории

Квота из 6 автомобилей для Украины уже давно раскуплена.

Именно в нашей стране “засекают“ все новые и новые экземпляры этого внедорожника topgir.com.ua

Крутой суперкар Rolls-Royce Cullinan стал классикой буквально сразу после выпуска. Первый внедорожник Rolls-Royce сразу стал одновременно и самым дорогим внедорожником в мире - его стоимость стартует с 12,5 млн. гривен.

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И, как ни странно, именно в нашей стране “засекают“ все новые и новые экземпляры этого внедорожника. Несмотря на то, что квота из 6 автомобилей для Украины уже давно раскуплена.

Конкретно эту машину сфотографировал читатель “Топжыр“ в Киеве. У нее стильный черный цвет и именные номера. Автомобиль оснащен 571-сильным турбированным V12 и полным приводом.

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