Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве опять засветился самый дорогой внедорожник в истории

Комментариев: 1
Квота из 6 автомобилей для Украины уже давно раскуплена.
Именно в нашей стране “засекают“ все новые и новые экземпляры этого внедорожника
Именно в нашей стране “засекают“ все новые и новые экземпляры этого внедорожника
topgir.com.ua

Крутой суперкар Rolls-Royce Cullinan стал классикой буквально сразу после выпуска. Первый внедорожник Rolls-Royce сразу стал одновременно и самым дорогим внедорожником в мире - его стоимость стартует с 12,5 млн. гривен.

Читай также: "Переворот полицейского": На учениях полиции РФ произошла курьезная авария

И, как ни странно, именно в нашей стране “засекают“ все новые и новые экземпляры этого внедорожника. Несмотря на то, что квота из 6 автомобилей для Украины уже давно раскуплена.

Конкретно эту машину сфотографировал читатель “Топжыр“ в Киеве. У нее стильный черный цвет и именные номера. Автомобиль оснащен 571-сильным турбированным V12 и полным приводом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Ранее сообщалось, что известный комик попал в ДТП на Bugatti Veyron.

Поделись:
Теги: интересные авто, внедорожник, Rolls-Royce Cullinan
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
МАРИНА***КЛИМОВА    19.06.2019, 14:15
Оценка:  -1
МАРИНА***КЛИМОВА
Нищеброды должны посмотреть как должны жить люди и молча облизаться ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь