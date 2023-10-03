В Латвии обнаружили редчайший украинский автобус ЛАЗ-697 “Турист”

Этот экземпляр является одним из первых (без буквенного индекса, был выпущен в 1959 или 1960 году).

В Латвии обнаружили редчайший автобус украинского происхождения ЛАЗ-697 “Турист”. об этом сообщает в Facebook рассказал пользователь Mike Motorov.

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Автобус нашли в открытом дворе частного домовладения. За долгие годы простоя автобус просел в грунт, но его все же удалось вытащить. ЛАЗ погрузили на эвакуатор и отправили в Ригу – редкое авто будут восстанавливать.

ЛАЗ-697 далеко не в идеальном состоянии. Много ржавчины, отсутствует оптика, зато сохранились декоративные хромированные элементы. Этот экземпляр является одним из первых (без буквенного индекса, был выпущен в 1959 или 1960 году), поэтому еще больше представляет историческую ценность.

Ранее сообщалось, что появились фото внедорожного пикапа “Таврии“.