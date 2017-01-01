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Один из 106 в мире: В Киеве засветился редчайший автобус "Юность"

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У автобуса очень интересный дизайн, который и сейчас смотрится неплохо.
Конкретно эта модель оказалась одной из последних - ее выпустили как раз в 94-м
Конкретно эта модель оказалась одной из последних - ее выпустили как раз в 94-м
topgir.com.ua

Таких авто было выпущено всего около сотни и одно из них обнаружили в Киеве. Это уникальный автобус Юность. Фотографию опубликовал ТопЖыр.

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Впервые этот редкий автобус засняли на выставке в Запорожье, а теперь авто засветилось в автовозе в столице. ЗИЛ-118 “Юность“ производили с 1963 по 1994 год.

Конкретно эта модель оказалась одной из последних - ее выпустили как раз в 94-м. Закупило его правительство Крыма для государственной дачи «Заря», которой впоследствии пользовался президент Леонид Кучма.

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У автобуса очень интересный дизайн, который и сейчас смотрится неплохо. Вместе с автобусом в кадр попали горбатый Запорожец и ГАЗ 67Б. Вероятно, машины будут задействованы в очередной выставке.

Вместе с автобусом в кадр попали горбатый Запорожец и ГАЗ 67Б
Вместе с автобусом в кадр попали горбатый Запорожец и ГАЗ 67Б
topgir.com.ua

Вероятно, машины будут задействованы в очередной выставке
Вероятно, машины будут задействованы в очередной выставке
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

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Теги: авто, ретроавто, интересные авто
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