Один из 106 в мире: В Киеве засветился редчайший автобус "Юность"
Таких авто было выпущено всего около сотни и одно из них обнаружили в Киеве. Это уникальный автобус Юность. Фотографию опубликовал ТопЖыр.
Читай также: Неизвестная разработка ЗАЗ: Появились фото внедорожного пикапа “Таврии“
Впервые этот редкий автобус засняли на выставке в Запорожье, а теперь авто засветилось в автовозе в столице. ЗИЛ-118 “Юность“ производили с 1963 по 1994 год.
Конкретно эта модель оказалась одной из последних - ее выпустили как раз в 94-м. Закупило его правительство Крыма для государственной дачи «Заря», которой впоследствии пользовался президент Леонид Кучма.
Читай также: Старенькие украинские автобусы в Литве - новые фото со съемок сериала “Чернобыль“
У автобуса очень интересный дизайн, который и сейчас смотрится неплохо. Вместе с автобусом в кадр попали горбатый Запорожец и ГАЗ 67Б. Вероятно, машины будут задействованы в очередной выставке.
Ранее сообщалось, что Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил