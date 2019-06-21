1200 "лошадей": В Киеве засняли супермощный Porsche 911

В целом, тюнинг выполнен украинскими мастерами из ателье Top Level Motorsports.

В любом случае, это один из самых мощных и самых быстрых авто в Украине Скриншот Youtube

В Киеве засветился мощнейший Porsche 997 V-RT Edition Turbo 2009 года от Vorsteiner. После доработки его двигатель выдает 1200 л. с. Об этом сообщает ТопЖыр.

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В целом, тюнинг выполнен украинскими мастерами из ателье Top Level Motorsports. И только аэродинамический пакет с карбоновым обвесом, антикрылом и увеличенными воздухозаборниками делали в Vorsteiner.

Автомобиль в Украине впервые заметили достаточно давно. В любом случае, это один из самых мощных и самых быстрых авто в Украине.

Ранее сообщалось, каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов.

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