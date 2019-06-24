Стало известно, что сделают с брошенными на границе "евробляхами"

Выяснилось, что эти автомобили будут утилизировать, сдавая на металлолом.

Номерные знаки двух десятков “евроблях“ уже передали полиции Скриншот Youtube

Помните те “евробляхи“, которые украинцы оставляли во дворах в приграничных селах наших стран-соседей? Транспортные средства бросали прямо во дворах, доставляя огромные неудобства местным жителям.

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Выяснилось, что эти автомобили будут утилизировать, сдавая на металлолом. К такому решению пришли власти Словакии, сообщают местные СМИ.

С прошлого года в одном только селе Убля бросили более трехсот автомобилей, большинство из которых уже пострадали от мародеров.

Номерные знаки двух десятков “евроблях“ уже передали полиции. Если владельцы не будут реагировать на призыв вывезти свои машины, то скорее всего потеряют их.

Ранее сообщалось, что первый спорткар Энцо Феррари выставили на аукцион.