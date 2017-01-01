Появилось видео, как неизвестный на авто протаранил двери мэрии Харькова
Весьма необычное ДТП случилось в центре Харькова. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на сюжет ТСН.
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Водитель легкового автомобиля на высокой скорости влетел в здание местного горсовета. Сообщается, что автомобилист самостоятельно покинул транспортное средство и упал без сознания. Его госпитализировали с множественными травмами.
При этом очевидцы рассказывают, что звука торможения слышно не было - только звук самого удара в дверь и стену здания.
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Что именно стало причиной аварии, устанавливают следователи. На ролике заметно, как машина на полной скорости летит по улице, затем пересекает проезд перед горсоветом и влетает прямо в фасад здания.
Ранее сообщалось, что женщина на Opel на “трамплине“ влетела в припаркованные авто.
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