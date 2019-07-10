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В Киеве засветился первый кабриолет Lamborghini

Комментариев: 2
Этот Lamborghini Huracan заметно отличается от остальных в Киеве.
Такой суперкар Ламборгини оснащен 5,2-литровым 580-сильным V10
Такой суперкар Ламборгини оснащен 5,2-литровым 580-сильным V10
topgir.com.ua

В Киеве засветился еще один крутой Lamborghini Huracan. Но этот имеет значительное отличие - если раньше в столице видели исключительно купе, то теперь засветился кабриолет Huracan Spyder. Кадрый опубликовал ТопЖыр.

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В Одессе уже видели один Lamborghini Huracan Spyder, но то была 610-сильная полноприводная версия. В Киеве же засняли более редкий заднеприводной вариант LP580-2. Отличить его можно по дизайну передней части.

Такой суперкар Ламборгини оснащен 5,2-литровым 580-сильным V10. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает 319 км/ч. Купить  Lamborghini Huracan Spyder с задним приводом в Европе можно примерно за 200 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что появились раритетные фотографии первого прототипа Запорожца “ЗАЗ-966“.

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Теги: Lamborghini Huracan, Киев, интересные авто
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Комментариев (2)
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Sancho-s    10.07.2019, 16:27
Оценка:  0
Sancho-s
Опять таки Сокар на Дружбы, там что, отдельный фотокор от БМ дежурит?
dimasvetik    10.07.2019, 16:04
Оценка:  +1
dimasvetik
он наверное ездит на эвакуаторе дороги не позволяют пока что по киеву ездить на таких машинах
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