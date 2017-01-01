Появились раритетные фотографии первого прототипа Запорожца "ЗАЗ-966"

Этот экземпляр был первым из трех вариантов дизайна сменщика “горбатого Запорожца“.

Внешний вид ЗАЗ-966 “Запорожец“ знаком каждому украинцу. Но процесс создания автомобиля известен не так широко и время от времени появляются новые фотографии ранних прототипов. Интересные находки опубликовало сообщество Українські Автомобілі в соцсети Facebook.

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Этот экземпляр был первым из трех вариантов дизайна сменщика “горбатого Запорожца“. Данный проект был разработан в 1960 году, то есть еще задолго до того, как 965-й окончательно ушёл в историю (произошло это аж в 1969 году).

Кузов прототипа явно основывался на Chevrolet Corvair 1950-х и ГАЗ-21. Авто получилось очень любопытным, но в итоге от проекта отказались из-за слабого двигателя - планировалось остановить 27-сильный двигатель от ЗАЗ-965А.

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Однако свой след в истории легенды прототип всё же оставил – при разработке финальной версии использовались те решения, которые были заложены еще в 966-м первого образца.

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