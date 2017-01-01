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Детективная история: Как бизнесмен РФ доставляет нелегальные Mercedes Ким Чен Ыну

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Судно побывало в Китае и Японии, а в акватории Южной Кореи исчезло вместе с кораблем.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ездит на лимузинах марки Mercedes-Benz
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ездит на лимузинах марки Mercedes-Benz
Скриншот Youtube

Все знают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ездит на лимузинах марки Mercedes-Benz, которых в его стране не должно быть из-за международных санкций. Вот только как они туда попали, было секретом.

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Но недавно его смогли раскрыть журналисты The New York Times, совместно с некоммерческой организацией “Центр передовых оборонных исследований“ (C4ADS).

Выяснилось, что доставил автомобили российский бизнесмен из Владивостока в результате сложной схемы. 

Контейнеры с автомобилями Mercedes начали свой путь в порту Роттердама на судне под названием Цян Цинь, побывали в Китае и Японии, а в акватории Южной Кореи исчезли вместе с кораблем. 

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Спутниковые снимки помогли установить, что грузовой корабль неожиданно сменил название на DN5505, а флаг, под которым ходит, на африканский, страны Того. Этим судном владеет компания Do Young, связанная с российским бизнесменом Даниилом Казачуком из Владивостока.

1 октября 2018 года DN5505 отправился в порт Находка в Приморском крае. Далее, вероятнее всего, их переправили по воздуху.

Ранее сообщалось, что главного “евробляхера“ Украины поймали на объезде пробки по тротуару.

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Теги: политики, Северная Корея, Ким Чен Ын
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