Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев

Комментариев: 0
Автомобилем 2019 года стал электрокар Tesla Model 3.
ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев
© wikipedia.org
Фото 1/5
  • BMW 330i
  • Volkswagen UP!
  • Porsche 911
  • Tesla Model 3
  • Range Rover Evoque
ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев
BMW 330i
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Авторитетное издание AutoExpress из Великобритании озвучило лучшие автомобили 2019 года в самых разных категориях. Победителей определили путем голосования автомобилистов и экспертного жюри.

Читай также: В трущобах Киева засняли новейший суперкар Ferrari за 400 тыс. долларов

Так, автомобилем 2019 года стал электрокар Tesla Model 3. Его оценили как за большой запас хода, так и за хорошую управляемость и высокое качество изготовления. Остальные лидеры категорий ниже.

ТОП-26 лучших автомобилей в своих категориях

  1. Городской авто - Volkswagen up
  2. Супермини - Ford Fiesta
  3. Компактный авто - Skoda Scala
  4. Семейный авто - Opel/Vauxhal Insignia Grand Sport
  5. Компактный премиальный авто – BMW 3 Series
  6. Премиальный авто – BMW 5 Series
  7. Представительский авто – Mercedes-Benz S-Class
  8. Универсал – Skoda Octavia Combi
  9. Компактный кроссовер – Citroen C3 Aicrcross
  10. Среднеразмерный кроссовер – Skoda Karoq
  11. Большой кроссовер – Seat Tarraco
  12. Компактный премиальный кроссовер – Range Rover Evoque
  13. Среднеразмерный премиальный кроссовер – BMW X3
  14. Большой внедорожник – Land Rover Discovery
  15. Минивэн – Citroen Berlingo XL
  16. Родстер – Mazda MX-5
  17. Кабриолет – Mini Convetible
  18. Купе – Alpine A110
  19. Хот-хэтч – Honda Civic Type R
  20. Спорткар – Porsche 911
  21. Доступный электрокар – Kia e-Niro
  22. Премиальный электрокар – Tesla Model 3
  23. Доступный гибрид – Toyota Corolla
  24. Премиальный гибрид – Mercedes-Benz E300 de
  25. Пикап – Ford Ranger
  26. Вэн – Opel/Vauxhall Combo Cargo

Ранее сообщалось, как бизнесмен РФ доставляет нелегальные Mercedes Ким Чен Ыну.

Поделись:
Теги: ТОП-5, автомобили, мир, лучшие авто, статистика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь