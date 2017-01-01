ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев
Автомобилем 2019 года стал электрокар Tesla Model 3.
ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев
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ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев
BMW 330i
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Авторитетное издание AutoExpress из Великобритании озвучило лучшие автомобили 2019 года в самых разных категориях. Победителей определили путем голосования автомобилистов и экспертного жюри.
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Так, автомобилем 2019 года стал электрокар Tesla Model 3. Его оценили как за большой запас хода, так и за хорошую управляемость и высокое качество изготовления. Остальные лидеры категорий ниже.
ТОП-26 лучших автомобилей в своих категориях
- Городской авто - Volkswagen up
- Супермини - Ford Fiesta
- Компактный авто - Skoda Scala
- Семейный авто - Opel/Vauxhal Insignia Grand Sport
- Компактный премиальный авто – BMW 3 Series
- Премиальный авто – BMW 5 Series
- Представительский авто – Mercedes-Benz S-Class
- Универсал – Skoda Octavia Combi
- Компактный кроссовер – Citroen C3 Aicrcross
- Среднеразмерный кроссовер – Skoda Karoq
- Большой кроссовер – Seat Tarraco
- Компактный премиальный кроссовер – Range Rover Evoque
- Среднеразмерный премиальный кроссовер – BMW X3
- Большой внедорожник – Land Rover Discovery
- Минивэн – Citroen Berlingo XL
- Родстер – Mazda MX-5
- Кабриолет – Mini Convetible
- Купе – Alpine A110
- Хот-хэтч – Honda Civic Type R
- Спорткар – Porsche 911
- Доступный электрокар – Kia e-Niro
- Премиальный электрокар – Tesla Model 3
- Доступный гибрид – Toyota Corolla
- Премиальный гибрид – Mercedes-Benz E300 de
- Пикап – Ford Ranger
- Вэн – Opel/Vauxhall Combo Cargo
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