Автомобилем 2019 года стал электрокар Tesla Model 3.

ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев

ТОП-26 лучших авто 2019 года в своих категориях - рейтинг британцев

Авторитетное издание AutoExpress из Великобритании озвучило лучшие автомобили 2019 года в самых разных категориях. Победителей определили путем голосования автомобилистов и экспертного жюри.

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Так, автомобилем 2019 года стал электрокар Tesla Model 3. Его оценили как за большой запас хода, так и за хорошую управляемость и высокое качество изготовления. Остальные лидеры категорий ниже.

ТОП-26 лучших автомобилей в своих категориях

Городской авто - Volkswagen up Супермини - Ford Fiesta Компактный авто - Skoda Scala Семейный авто - Opel/Vauxhal Insignia Grand Sport Компактный премиальный авто – BMW 3 Series Премиальный авто – BMW 5 Series Представительский авто – Mercedes-Benz S-Class Универсал – Skoda Octavia Combi Компактный кроссовер – Citroen C3 Aicrcross Среднеразмерный кроссовер – Skoda Karoq Большой кроссовер – Seat Tarraco Компактный премиальный кроссовер – Range Rover Evoque Среднеразмерный премиальный кроссовер – BMW X3 Большой внедорожник – Land Rover Discovery Минивэн – Citroen Berlingo XL Родстер – Mazda MX-5 Кабриолет – Mini Convetible Купе – Alpine A110 Хот-хэтч – Honda Civic Type R Спорткар – Porsche 911 Доступный электрокар – Kia e-Niro Премиальный электрокар – Tesla Model 3 Доступный гибрид – Toyota Corolla Премиальный гибрид – Mercedes-Benz E300 de Пикап – Ford Ranger Вэн – Opel/Vauxhall Combo Cargo

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