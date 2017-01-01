ТОП-6 самых популярных электрокаров в Украине - статистика за июнь
Внимание к электрокарам в Украине продолжает расти. Учитывая количество поблажек для владельцев электроавтомобилей в нашей стране, это не странно. В частности, уже скоро на “электрички“ будут вешать специальные номерные таблички с зелеными символами, создавая ряд преимуществ для их владельцев.
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Какие же электроавтомобили приобретали украинцы в июне? Ответ на этот вопрос предоставило агентство IRS Grop.
Так, в июне куплено 1238 автомобилей с электродвигателем. Это на 13% меньше, чем в мае, но на 16% больше относительно апреля. А еще в июне первую регистрацию было произведено для равного количества электромобилей и гибридов. Какие главные игроки на рынке электрокаров?
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ТОП-3 самых популярных электрокара в июне
Nissan Leaf (292 шт.)
Renault Kangoo (40 шт.)
Tesla Model S (38 шт.)
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ТОП-3 самых популярных гибридных авто в июне
Toyota RAV4 (180 шт.)
Chevrolet Volt (64 шт.)
Toyota Camry (49 шт.)
Ранее сообщалось, что в Киеве засветился удивительный плавающий лимузин.
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