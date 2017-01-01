Украина за полгода отправила на экспорт автомобилей на 5 млн долларов

Экспорт украинских легковых автомобилей за период с января по июнь 2019 года составил сумму в 5 миллионов долларов.

Больше всего автомобилей вывезли в Канаду, США и, что интересно, в Уганду autoua.net

За первое полугодие 2019 года Украина отправила на экспорт легковых автомобилей на сумму близко 5 млн долларов. Об этом пишет bigmir.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы.

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Из этого количества больше всего автомобилей вывезли в Канаду, США и, что интересно, в Уганду.

В то же время, с января по июнь этого года в нашу страну было ввезено авто на общую сумму 1,7 млрд долларов. 80% из которых были в употреблении.

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В тройке стран-лидеров, импортировавших автомобили в Украину в 2019 году:

Германия - на сумму 334 млн долларов; Япония - 227 млн долларов; США - 207 млн долларов.

Для сравнения, в 2018 Украина ввезла легковушки на общую сумму 2,243 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии накрыли завод по сборке поддельных суперкаров Ferrari и Lamborghini.