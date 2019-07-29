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В Кирилловке пьяные "мажорки" едва не повторили ДТП Зайцевой - видео

Комментариев: 7
На записи видно, как мажорки ездили на авто по поселку прямо среди людей.
Свои приключения они сняли на видео и сами выложили в соцсеть
Свои приключения они сняли на видео и сами выложили в соцсеть
Скриншот Youtube

Сеть возмутило видео похождений нескольких пьяных девушек в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Кадры опубликовали в Instagram.

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На записи видно, как мажорки ездили на авто по поселку прямо среди людей. При этом девушка-водитель и пассажирка употребляли пиво прямо на ходу и кричали на прохожих, используя нецензурную лексику.

Свои приключения они сняли на видео и сами выложили в соцсеть. Такое поведение могло закончиться трагедией, поэтому резко негативная реакция Сети нисколько не удивляет: 

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"Быдло, оно и в Кирилловке быдло", "С каждым годом подобных отбросов будет все больше", - прокомментировали видеозапись в интернете.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Окружной жестко врезались Chevrolet и Mitsubishi - четверо пострадавших.

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Теги: видео, неадекватный водитель, Кирилловка
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  29.07.2019, 16:58
Оценка:  0
гость
Конченные 3,14дорши. Вытянуть из-за руля и поставить раком. Иметь всем табуном нигрил. Мамуну до-смерти.
Клюгеле  (аноним)  29.07.2019, 16:44
Оценка:  -1
Клюгеле
А он шо люды кажуть (оце сусидка бачыла) в Уругвае и Бангладеш ночью могут поймать, изнасиловать и сжечь заживо. Причём независимо от статуса. Там нет мажоров, там есть сильные и неправые. А проспиртованные прокладки вааще горят с шипением! Оцэ такэ люды казалы.
гость  (аноним)  29.07.2019, 16:38
Оценка:  0
гость
Задуть аэрозолем из баллона и выпороть кожаным ножом кричащих - вот смак!
гость  (аноним)  29.07.2019, 16:18
Оценка:  +2
гость
Когда нибудь таких поймает такая же пьяная команда и повесит во смеху то будет
Антибес    29.07.2019, 16:10
Оценка:  +10
Антибес
Если бы вытянули этих синих блядин из ихней скотовозки и сломали им носы и челюсти,в следующий раз никто бы не повторял такой беспредел.
agat25    29.07.2019, 16:15
Оценка:  0
agat25
ломать носы и челюсти - не правильный вариант, а вот отшлепать, чтобы сесть потом не могла - самое оно
Sancho-s    29.07.2019, 16:03
Оценка:  +3
Sancho-s
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