В Кирилловке пьяные "мажорки" едва не повторили ДТП Зайцевой - видео
Сеть возмутило видео похождений нескольких пьяных девушек в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Кадры опубликовали в Instagram.
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На записи видно, как мажорки ездили на авто по поселку прямо среди людей. При этом девушка-водитель и пассажирка употребляли пиво прямо на ходу и кричали на прохожих, используя нецензурную лексику.
Свои приключения они сняли на видео и сами выложили в соцсеть. Такое поведение могло закончиться трагедией, поэтому резко негативная реакция Сети нисколько не удивляет:
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"Быдло, оно и в Кирилловке быдло", "С каждым годом подобных отбросов будет все больше", - прокомментировали видеозапись в интернете.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Окружной жестко врезались Chevrolet и Mitsubishi - четверо пострадавших.
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