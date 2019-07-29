В Кирилловке пьяные "мажорки" едва не повторили ДТП Зайцевой - видео

На записи видно, как мажорки ездили на авто по поселку прямо среди людей.

Свои приключения они сняли на видео и сами выложили в соцсеть Скриншот Youtube

Сеть возмутило видео похождений нескольких пьяных девушек в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Кадры опубликовали в Instagram.

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На записи видно, как мажорки ездили на авто по поселку прямо среди людей. При этом девушка-водитель и пассажирка употребляли пиво прямо на ходу и кричали на прохожих, используя нецензурную лексику.

Свои приключения они сняли на видео и сами выложили в соцсеть. Такое поведение могло закончиться трагедией, поэтому резко негативная реакция Сети нисколько не удивляет:

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"Быдло, оно и в Кирилловке быдло", "С каждым годом подобных отбросов будет все больше", - прокомментировали видеозапись в интернете.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Окружной жестко врезались Chevrolet и Mitsubishi - четверо пострадавших.