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Монтаж пролета нового Шулявского моста показали на красивом ускоренном видео

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На кадрах видно, как специальная платформа перемещает на свое место многотонную конструкцию моста.
Весь процесс установки показали за одну минуту
Весь процесс установки показали за одну минуту
Скриншот видео

Установка очередного металлического пролета нового Шулявского моста, ради которой перекрывали проспект Победы на всю субботу, прошла успешно. Об этом сообщает сообщество Шулявский мост в Facebook.

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В Сети появилось интересное ускоренное видео момента установки. На кадрах видно, как специальная платформа перемещает на свое место многотонную конструкцию моста.

Первый металлический пролет длиной 28 метров установили возле метро “Шулявская“ еще 25 июня. Второй, длиной 30 метров, выходит на проспект Победы. Третий пролет должны установить над проспектом Победы через две недели.

Ранее сообщалось, что Сеть возмутило видео суперкара Ferrari, едущего по встречке в Киеве.

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Теги: дороги, Шулявский мост, ускоренное видео
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