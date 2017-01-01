Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Казахским чиновникам запретили закупать иномарки на 2 года

Комментариев: 0
Запрет касается всех иностранных товаров, приобретенных для служебного пользования.
Mercedes-Benz S550
Mercedes-Benz S550
wikipedia.org

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин официально запретил местным госорганам закупку импортных автомобилей для служебного пользования. Об этом сообщает пресс-служба союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром".

Читай также: Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве: На одном месте разбилось 3 машины и автобус

Запрет касается всех иностранных товаров, приобретенных для служебного пользования. В список входят и автомобили.

"Правительство Республики Казахстан постановило: при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан", - цитируют в "КазАвтоПроме" правительственный документ.

Читай также: Украина за полгода отправила на экспорт автомобилей на 5 млн долларов

Постановление, подписанное Маминым, будет действовать в течении двух лет. По данным союза автопроизводителей, по итогам января-июня госорганы закупили 2 тыс. 294 автомобиля на сумму 17,2 млрд тенге ($44,73 млн), что выше прошлогоднего показателя на 15,2% (1992 единицы).

Ранее сообщалось, что фурам и грузовикам запретили въезд в Киев.

Поделись:
Теги: Казахстан, закон, правила
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь