Казахским чиновникам запретили закупать иномарки на 2 года

Запрет касается всех иностранных товаров, приобретенных для служебного пользования.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин официально запретил местным госорганам закупку импортных автомобилей для служебного пользования. Об этом сообщает пресс-служба союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром".

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Запрет касается всех иностранных товаров, приобретенных для служебного пользования. В список входят и автомобили.

"Правительство Республики Казахстан постановило: при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан", - цитируют в "КазАвтоПроме" правительственный документ.

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Постановление, подписанное Маминым, будет действовать в течении двух лет. По данным союза автопроизводителей, по итогам января-июня госорганы закупили 2 тыс. 294 автомобиля на сумму 17,2 млрд тенге ($44,73 млн), что выше прошлогоднего показателя на 15,2% (1992 единицы).

Ранее сообщалось, что фурам и грузовикам запретили въезд в Киев.