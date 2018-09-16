В Сети показали самый красивый автомобиль Isuzu в истории

В итоге Isuzu 117 выглядит элегантно и вполне самобытно, а стоит не очень дорого.

Автомобили Isuzu вряд ли можно назвать примером красоты и оригинальности. Но исключения есть всегда. Автоцентр рассказал о самом стильном классическом авто марки Isuzu.

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Хоть сейчас Isuzu известен, как в первую очередь производитель внедорожников, пикапов и коммерческой техники. Но в свое время японцы выпускали очень спорткары!

Например, это купе Isuzu 117 выпускалась с конца 60-х годов. И благодаря тому, что выпуск спорткупе продолжался 13 лет, с 1968 по 1981 годы, автомобиль стал довольно массовым.

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В итоге Isuzu 117 выглядит элегантно и самобытно, а стоит не очень дорого. Экземпляр на фото 1979 года выпуска в отличном состоянии продается на eBay со стартовым ценником в 2.550 долларов США. Цена выросла до 6.900 долларов, но и это сравнительно немного за классическое японское купе в оригинальном и очень хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился самый роскошный внедорожник в мире.