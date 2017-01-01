Гонщик смог проехать трассу Нюрбургринга с закрытыми глазами - видео

Всю трассу автомобиль со “слепым“ штурманом прошел примерно за 7 минут.

Профессиональные гонщики знают свою трассу как свои пять пальцев - они могут ее проехать буквально с закрытыми глазами. Причем профессиональный пилот, инструктор и штурман Миша Чарудин именно это и сделал - проехал Нюрбургринг с повязкой на глазах.

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Последние пять лет Миша Чарудин работает на Нюрбургринге и, по его словам, каждый год проходит трассу около 1000 раз.

Как можно увидеть в самом ролике, “Северную Петлю“ он действительно знает наизусть. С работой штурмана для пилота суперкара Mercedes-AMG GT R он справился на “отлично“.

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При просмотре видео обратите внимание на скорость. Всю трассу автомобиль со “слепым“ штурманом прошел примерно за 7 минут - неплохое время даже для некоторых зрячих гонщиков.

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