Уникальный гоночный КрАЗ с двигателем от танка завели после 30 лет простоя

Оборудованный таким двигателем КрАЗ 5460 весом почти в шесть тонн мог разгоняться от 0 до 100 км/ч за 13 секунд.

Для гонок КрАЗ 5460 оборудовали танковым двигателем 5ТДФ на 1000 л. с. Скриншот видео

В Сети показали видео запуска очень интересного экземпляра гоночного КрАЗ 5460. Видео опубликовал канал на Youtube KabinaRacing.

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Уникальный автомобиль подготовили к Чемпионату Европы по трак-рейсингу в легендарном Нюрбургринге, который состоялся в июле 1992 года.

Для гонок КрАЗ 5460 оборудовали танковым двигателем 5ТДФ, который развивает мощность в 1000 л. с.

Оборудованный таким двигателем КрАЗ 5460 весом почти в шесть тонн мог разгоняться от 0 до 100 км/ч за 13 секунд и развивал максимальную скорость 180 км/час.

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К сожалению, КрАЗ 5460 не смог проехать финальный заезд в Нюрбургринге в 1992 году, так как задний подшипник ступицы вышел из строя - его разработали специально для этого КрАЗ, поэтому замену найти не получилось.

Судя по видео, КрАЗ 5460 запустили и, вероятно, будут готовить к продаже. Двигатель и тормоза КрАЗ 5460 “после ребилда”, а все остальное нужно “покрасить и подклеить“, как говорится в видео.

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