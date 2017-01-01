С воздуха показали кладбище 9000 новеньких Mercedes

Временное пристанище новых Мерседесов находится на 2,5-километровой взлетно-посадочной полосе аэродрома Альхорн близ Бремена.

А на следующие кадры смотреть немного грустно. С высоты показано кладбище новых Мерседесов, у которых были выявлены неполадки. Видео опубликовал Radio Bremen.

Читай также: Старенькая заброшенная BMW 316 смогла удивить своим тюнингом

Временное пристанище новых Мерседесов находится на 2,5-километровой взлетно-посадочной полосе аэродрома Альхорн близ Бремена (Германия). И не стоит расстраиваться - конечно, автомобили не выбросили окончательно.

Уже как несколько месяцев здесь находится примерно 9000 автомобилей – в основном это внедорожники Mercedes GLE и GLS, а также E-Class Coupe и S-Class. Но это только часть машин, всего в устранении “багов” нуждается около 40 000 новых авто.

Читай также: Найденное полицией брошенное авто оказалось очень редким маслкаром - фото

Причина нештатной ситуации – дефектные сиденья и бампера автомобилей. В компании сообщили, что Mercedes получил некачественные комплектующие от поставщиков, но в ближайшее время проблема будет решена, поскольку производитель уже нашёл новых партнеров.

Ранее сообщалось, что в Финляндии новенькие автомобили Lada Vesta выбросили сразу после покупки.