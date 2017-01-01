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С воздуха показали кладбище 9000 новеньких Mercedes

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Временное пристанище новых Мерседесов находится на 2,5-километровой взлетно-посадочной полосе аэродрома Альхорн близ Бремена.
Причина нештатной ситуации – дефектные сиденья и бампера автомобилей
Причина нештатной ситуации – дефектные сиденья и бампера автомобилей
Скриншот Youtube

А на следующие кадры смотреть немного грустно. С высоты показано кладбище новых Мерседесов, у которых были выявлены неполадки. Видео опубликовал Radio Bremen.

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Временное пристанище новых Мерседесов находится на 2,5-километровой взлетно-посадочной полосе аэродрома Альхорн близ Бремена (Германия). И не стоит расстраиваться - конечно, автомобили не выбросили окончательно. 

Уже как несколько месяцев здесь находится примерно 9000 автомобилей –  в основном это внедорожники Mercedes GLE и GLS, а также E-Class Coupe и S-Class.  Но это только часть машин, всего в устранении “багов” нуждается около 40 000 новых авто.

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Причина нештатной ситуации – дефектные сиденья и бампера автомобилей. В компании сообщили, что Mercedes получил некачественные комплектующие от поставщиков, но в ближайшее время проблема будет решена, поскольку производитель уже нашёл новых партнеров.

Ранее сообщалось, что в Финляндии новенькие автомобили Lada Vesta выбросили сразу после покупки.

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Теги: брошенные авто, кладбище авто, Германия, Mercedes
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