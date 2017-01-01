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Старенькая заброшенная BMW 316 смогла удивить своим тюнингом

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Когда-то это был BMW 316 поколения E21 в кузове купе.
Старенькая заброшенная BMW 316 смогла удивить своим тюнингом
© instagram.com
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Старенькая заброшенная BMW 316 смогла удивить своим тюнингом
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Интересные брошенные авто где-то в Дубаях - не редкость. А если в Московской области? Тут становится уже интереснее. Фотографию опубликовал Автоцентр, со ссылкой на известного блогера AcademeG. 

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В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фотографии брошенного BMW 3-серии с нетипичным тюнингом в стиле DTM. Когда-то это был BMW 316 поколения E21 в кузове купе.

Точная история создания этого автомобиля неизвестна, но скорее всего всё было так: сменив несколько владельцев автомобиль попал в руки к какому-нибудь молодому парню, который захотел минимальными средствами сделать из него крутой автомобиль.

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В итоге практически все кузовные элементы были переделаны до неузнаваемости, чтобы придать внешности автомобиля вид гоночного автомобиля DTM. Спереди появился низкий выпуклый бампер и шесть круглых фар. Капот сделали рельефным, а передние крылья стали шире на 15-20 сантиметров.

Задняя часть отличается странным и совершенно нефункциональным антикрылом, новым задним бампером, состоящим из двух частей, центральной выхлопной системой и гигантским фаркопом, расположенным над ней.

Ранее сообщалось, что уникальный гоночный КрАЗ с двигателем от танка завели после 30 лет простоя.

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Теги: странный тюнинг, интересное авто, Россия
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