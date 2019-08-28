Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Богатый фанат собрал коллекцию Rolls-Royce самых уникальных цветов

Комментариев: 1
В гамму Майкла входят оттенки оранжевого, перламутрового белого, зеленого, синего, пурпурного, красного и желтого.
Богатый фанат собрал коллекцию Rolls-Royce самых уникальных цветов
© auto.24tv.ua
Фото 1/10
Богатый фанат собрал коллекцию Rolls-Royce самых уникальных цветов
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Фанат автомобилей Rolls-Royce собрал удивительную коллекцию роскошных британских машин в редких расцветках. Фотографии опубликовал Авто24.

Читай также: Как и зачем превратил Nissan Terrano II в ГАЗ-69 - фотографии

Когда заказчик хочет создать свою эксклюзивную расцветку (что очень недешево), в Rolls-Royce подключают массу специалистов. Кроме внешнего вида также подбирают и хорошее название для расцветки. А презентацию цвета проводит лично глава компании Торстен Мюллер-Отвос.

Читай также: Один из 338 в мире: Редчайший Lamborghini простоял 45 лет в старом гараже

Коллекция Фукса, которая на данный момент состоит из 12 машин, максимально персонализирована - все цвета этих авто принадлежат лично коллекционеру и создавались при его участии. Для обработки других автомобилей таким же цветом Rolls-Royce должен получить разрешение.

Кроме фирменного оранжевого цвета, в гамму оттенков Майкла входят также оттенки перламутрового белого, зеленого, синего, пурпурного, красного и желтого.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли редчайший ретроавтомобиль с позолотой из Флориды.

Поделись:
Теги: интересные авто, Rolls-Royce, мир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Sancho-s    28.08.2019, 16:57
Оценка:  0
Sancho-s
нахрена?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь