Богатый фанат собрал коллекцию Rolls-Royce самых уникальных цветов

В гамму Майкла входят оттенки оранжевого, перламутрового белого, зеленого, синего, пурпурного, красного и желтого.

Фанат автомобилей Rolls-Royce собрал удивительную коллекцию роскошных британских машин в редких расцветках. Фотографии опубликовал Авто24.

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Когда заказчик хочет создать свою эксклюзивную расцветку (что очень недешево), в Rolls-Royce подключают массу специалистов. Кроме внешнего вида также подбирают и хорошее название для расцветки. А презентацию цвета проводит лично глава компании Торстен Мюллер-Отвос.

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Коллекция Фукса, которая на данный момент состоит из 12 машин, максимально персонализирована - все цвета этих авто принадлежат лично коллекционеру и создавались при его участии. Для обработки других автомобилей таким же цветом Rolls-Royce должен получить разрешение.

Кроме фирменного оранжевого цвета, в гамму оттенков Майкла входят также оттенки перламутрового белого, зеленого, синего, пурпурного, красного и желтого.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли редчайший ретроавтомобиль с позолотой из Флориды.