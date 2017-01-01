В Украине засняли редчайший ретроавтомобиль с позолотой из Флориды
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В Украине засняли очень раритетный Zimmer Golden Spirit из 70-х годов необычного цвета. Об этом сообщает ТопЖыр.
У авто классический дизайн ретроавтомобилей, но на самом деле Zimmer Golden Spirit выпускали во Флориде с 1979 по 1988 годы.
Интересно, что лого на капоте и руль у авто позолочены, а подножки выполнены из дорогих пород дерева. В отделке салона использован даже хрусталь.
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Любопытно, что в базе данных авто с этим номером значится, как Ford Mustang 1981 года. Это неудивительно, ведь именно он стал донором пятилитрового V8, АКПП и ряда деталей ходовой. Да и двери с лобовым стеклом – тоже от Мустанга.
Ранее сообщалось, что в Сети продают заводскую “Ниву“ с уникальными “дверями для собак“.
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