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Как и зачем превратил Nissan Terrano II в ГАЗ-69 - фотографии

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Несмотря на внешнюю схожесть, от этого легендарного советского внедорожника взяты только капот с крыльями и рамка лобового стекла.
Как и зачем превратил Nissan Terrano II в ГАЗ-69 - фотографии
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Как и зачем превратил Nissan Terrano II в ГАЗ-69 - фотографии
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Весьма необычный вариант ГАЗ-69 засняли в латвийском городе Малнава. Об этом сообщает Автоцентр.

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Дело в том, что это совсем не ГАЗ-69. Несмотря на внешнюю схожесть, от этого легендарного советского внедорожника взяты только капот с крыльями и рамка лобового стекла – все остальное в кузове новодел.

А вот шасси – японское, от известного внедорожника Nissan Terrano II cередины 90-х. От него же позаимствован и интерьер, в частности приборная панель и рулевое колесо.

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Интересная деталь – на капоте красуется фигурка прыгающего ягуара, точь в точь такая как на автомобилях одноименной английской марки. Необычное авто создали, чтобы катать посетителей местного завода.

Ранее сообщалось, что умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна.

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Теги: Nissan Terrano II, ГАЗ-69, Латвия
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