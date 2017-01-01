Как и зачем превратил Nissan Terrano II в ГАЗ-69 - фотографии
Весьма необычный вариант ГАЗ-69 засняли в латвийском городе Малнава. Об этом сообщает Автоцентр.
Читай также: Украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар
Дело в том, что это совсем не ГАЗ-69. Несмотря на внешнюю схожесть, от этого легендарного советского внедорожника взяты только капот с крыльями и рамка лобового стекла – все остальное в кузове новодел.
А вот шасси – японское, от известного внедорожника Nissan Terrano II cередины 90-х. От него же позаимствован и интерьер, в частности приборная панель и рулевое колесо.
Читай также: Украинский пенсионер создал очень стильный городской электрокар
Интересная деталь – на капоте красуется фигурка прыгающего ягуара, точь в точь такая как на автомобилях одноименной английской марки. Необычное авто создали, чтобы катать посетителей местного завода.
Ранее сообщалось, что умелец собрал роскошную копию Hummer из грузовика ЗИЛ и комбайна.
Полная версия правил