ТОП-10 самых популярных авто в Украине в августе

Нынешний показатель стал лучшим за последние 19 месяцев.

Наиболее продаваемым авто в очередной раз стал Kia Sportage wikipedia.org

Сентябрь только начался, а свежая статистика продаж авто в Украине за август уже появилась. По данным ассоциации “Укравтопром“ в августе украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.

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Это лучший показатель за последние 19 месяцев и на 12,5% больше, чем в августе 2018-го. Мало того, нынешнее лето стало самым успешным с 2013 года - продано 22,4 тыс. машин.

ТОП-10 самых популярных автобрендов в Украине в августе

Renault - 1422 проданных авто Toyota - 1175 Kia - 817 Skoda - 601 Nissan - 472 Volkswagen - 453 Hyundai - 381 Mazda - 232 Audi - 219 Suzuki - 200

Наиболее продаваемым авто в очередной раз стал Kia Sportage - 711 продаж.

Ранее сообщалось, насколько часто водители Украины покупают себе новые автомобили - статистика.