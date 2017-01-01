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ТОП-10 самых популярных авто в Украине в августе

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Нынешний показатель стал лучшим за последние 19 месяцев.
Наиболее продаваемым авто в очередной раз стал Kia Sportage
Наиболее продаваемым авто в очередной раз стал Kia Sportage
wikipedia.org

Сентябрь только начался, а свежая статистика продаж авто в Украине за август уже появилась. По данным ассоциации “Укравтопром“ в августе украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.

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Это лучший показатель за последние 19 месяцев и на 12,5% больше, чем в августе 2018-го. Мало того, нынешнее лето стало самым успешным с 2013 года - продано 22,4 тыс. машин.

ТОП-10 самых популярных автобрендов в Украине в августе

  1. Renault - 1422 проданных авто
  2. Toyota - 1175
  3. Kia - 817
  4. Skoda - 601
  5. Nissan - 472
  6. Volkswagen - 453
  7. Hyundai - 381
  8. Mazda - 232
  9. Audi - 219
  10. Suzuki - 200

Наиболее продаваемым авто в очередной раз стал Kia Sportage - 711 продаж.

Ранее сообщалось, насколько часто водители Украины покупают себе новые автомобили - статистика.

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Теги: статистика, исследование, Украина
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