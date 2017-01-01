ТОП-10 самых популярных авто в Украине в августе
Нынешний показатель стал лучшим за последние 19 месяцев.
Сентябрь только начался, а свежая статистика продаж авто в Украине за август уже появилась. По данным ассоциации “Укравтопром“ в августе украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых автомобилей.
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Это лучший показатель за последние 19 месяцев и на 12,5% больше, чем в августе 2018-го. Мало того, нынешнее лето стало самым успешным с 2013 года - продано 22,4 тыс. машин.
ТОП-10 самых популярных автобрендов в Украине в августе
- Renault - 1422 проданных авто
- Toyota - 1175
- Kia - 817
- Skoda - 601
- Nissan - 472
- Volkswagen - 453
- Hyundai - 381
- Mazda - 232
- Audi - 219
- Suzuki - 200
Наиболее продаваемым авто в очередной раз стал Kia Sportage - 711 продаж.
Ранее сообщалось, насколько часто водители Украины покупают себе новые автомобили - статистика.
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