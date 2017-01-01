Укравтодор назвал причину обрушения моста в Харьковской области

По специалистов Укравтодор, обрушение произошло из-за проезда и торможения перегруженного грузовика.

Сейчас на мосту проводятся аварийные работы по укреплению сооружения facebook.com

Специалисты Укравтодор назвали предположительную причину обрушения моста в Харьковской области, которое состоялось на прошлой неделе.области. Об этом сообщает “Укравтодоре”.

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По их мнению, обрушение произошло из-за проезда и торможения перегруженного грузовика.

“В результате осмотра установлено, что при проезде и торможении перегруженного грузового транспортного средства произошло разрушение части ригеля опоры вследствие среза консольной части со стороны прогона. Такие разрушения происходят мгновенно и отследить их возникновение и развитие во времени при эксплуатации невозможно”, - говорится в сообщении.

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Сейчас на мосту проводятся аварийные работы по укреплению сооружения от дальнейшего разрушения. Скорость движения железнодорожного транспорта под сооружением остается ограниченной.

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