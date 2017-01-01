ТОП-5 авто из нового фильма Тарантино

В фильме замечательно передана атмосфера конца 60-х в США и немаловажную роль в этой задаче выполнили автомобили.

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Новый фильм Квентина Тарантино запомнился не только отличным сюжетом и традиционно первоклассным набором актеров. В фильме замечательно передана атмосфера конца 60-х в США и немаловажную роль в этой задаче выполнили автомобили. Автоцентр рассказал, какие машины использовались в фильме.

Шэрон Тейт в исполнении Марго Робби разъезжала на знаменитом спорткар Porsche 911 S 1969 года, который отлично смотрелся на улицах Лос-Анджелеса.

Porsche S 1969 года Шэрон Тейт (Марго Робби)

Ее муж Роман Полански отдал предпочтение редкому британскому родстеру MG TD 1952 года.

MG TD 1952 года Романа Полански

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Леонардо Ди Каприо в роле Рика Далтона ездил на шикарном купе Cadillac DeVille. Кстати, этот автомобиль Тарантино уже снимал в своем первом фильме “Бешеные псы”, а его владельцем является актер Майкл Мэдсен.

Cadillac DeVille Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо)

Друг и помощник Рика Далтона Клифф Бут (Бред Питт), разъезжал на более скромном кабриолете Volkswagen Karman Ghia в версии Type 14 1964 года. Такое же авто было у героини Умы Турман во второй части фильме “Убить Билла“.

Volkswagen Karman Ghia Type 14 1964 года Клиффа Бута (Бред Питт)

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Члены “семьи Мэнсона“ ездили на седане Ford Fairlane 500 Galaxie Town 1959 года, как и в реальной жизни. Более того, Тарантино предлагали снять в фильме оригинальный экземпляр автомобиля Мэнсона, но режиссер посчитал, что использовать такую машину на съемках будет не этично.

Ранее сообщалось, что полицейский конфисковал мотоцикл и сразу попал на нем в ДТП - видео.