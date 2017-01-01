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ТОП-5 авто из нового фильма Тарантино

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В фильме замечательно передана атмосфера конца 60-х в США и немаловажную роль в этой задаче выполнили автомобили.

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Новый фильм Квентина Тарантино запомнился не только отличным сюжетом и традиционно первоклассным набором актеров. В фильме замечательно передана атмосфера конца 60-х в США и немаловажную роль в этой задаче выполнили автомобили. Автоцентр рассказал, какие машины использовались в фильме.

Шэрон Тейт в исполнении Марго Робби разъезжала на знаменитом спорткар Porsche 911 S 1969 года, который отлично смотрелся на улицах Лос-Анджелеса.

Porsche S 1969 года Шэрон Тейт (Марго Робби)
Porsche S 1969 года Шэрон Тейт (Марго Робби)

Ее муж Роман Полански отдал предпочтение редкому британскому родстеру MG TD 1952 года.

MG TD 1952 года Романа Полански
MG TD 1952 года Романа Полански

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Леонардо Ди Каприо в роле Рика Далтона ездил на шикарном купе Cadillac DeVille. Кстати, этот автомобиль Тарантино уже снимал в своем первом фильме “Бешеные псы”, а его владельцем является актер Майкл Мэдсен.

Cadillac DeVille Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо)
Cadillac DeVille Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо)

Друг и помощник Рика Далтона Клифф Бут (Бред Питт), разъезжал на более скромном кабриолете Volkswagen Karman Ghia в версии Type 14 1964 года. Такое же авто было у героини Умы Турман во второй части фильме “Убить Билла“.

Volkswagen Karman Ghia Type 14 1964 года Клиффа Бута (Бред Питт)
Volkswagen Karman Ghia Type 14 1964 года Клиффа Бута (Бред Питт)

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Члены “семьи Мэнсона“ ездили на седане Ford Fairlane 500 Galaxie Town 1959 года, как и в реальной жизни. Более того, Тарантино предлагали снять в фильме оригинальный экземпляр автомобиля Мэнсона, но режиссер посчитал, что использовать такую машину на съемках будет не этично.

Ранее сообщалось, что полицейский конфисковал мотоцикл и сразу попал на нем в ДТП - видео.

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Теги: Тарантино, Однажды в Голливуде, ТОП-5
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