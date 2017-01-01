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Владельцы каких авто чаще всего провоцируют ДТП - статистика

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Специалисты сделали вывод, что опасное вождение более свойственно водителям дорогих автомобилей.
На люксовые марки пришлось 27 процентов смертельных ДТП из-за превышения скорости
На люксовые марки пришлось 27 процентов смертельных ДТП из-за превышения скорости
auto.24tv.ua

Исследователи США определили, водители каких автомобилей склонны к неосмотрительному вождению. Об этом сообщает Авто24.

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По заявлению экспертов по дорожной безопасности США, три самые распространенные причины смертельных аварий включают превышение скорости, употребление алкоголя и различных наркотиков.

По каждой причине аварии был составлен рейтинг марок авто, владельцы которых и спровоцировали эти ДТП.

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Например, из общего числа аварий с автомобилями Infiniti причиной каждой третьей было превышение скорости, каждой второй - пьяное вождение, а в пяти процентах случаев - употребление водителем наркотических веществ.

Владельцы брендов Acura, Mercedes-Benz и Lexus также имеют высокие показатели несчастных случаев на дороге, из чего специалисты сделали вывод, что опасное вождение более свойственно водителям дорогих автомобилей.

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Например, на люксовые марки пришлось 27 процентов смертельных ДТП из-за превышения скорости, а на модели массового сегмента - только 25 процентов.

Также прослеживается тенденция, что машины азиатских и немецких марок чаще попадают в ДТП из-за опасного вождения. Например, примерно три аварии из 10 с автомобилями Mitsubishi, Volkswagen и Honda связанные с превышением скорости, а у брендов Buick, Chrysler и Lincoln этот показатель значительно ниже.

Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с употреблением алкоголя
Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с употреблением алкоголя
auto.24tv.ua

Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с употреблением марихуаны
Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с употреблением марихуаны
auto.24tv.ua

Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с превышением скорости
Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с превышением скорости
auto.24tv.ua

Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с употреблением наркотиков
Рейтинг марок авто, попавших в ДТП в связи с употреблением наркотиков
auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, какими авто сильнее всего довольны их владельцы - исследование.

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Теги: статистика, исследование, ДТП
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