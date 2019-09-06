На Подольском мосту окончательно демонтировали временные опоры - как он выглядит

Работы завершились накануне с опережением графика почти на месяц.

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Временные опоры Подольского мостового перехода демонтировали окончательно. Об этом сообщает заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян написал на своей странице в FB.

“Временные опоры арки Подольского мостового перехода демонтированы. Работы завершились накануне с опережением графика почти на месяц. На очереди срезание временных опор до уровня метропроезда. Демонтированы также и шпренгели. Кроме этого, продолжается заваривание окон на арке, установка и сварка консольных плит, герметизация болтовых соединений”.- говорится в сообщении.

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Также появилась информация, что киевлян принудительно выселяют из дачных домов из-за строительства Подольского мостового перехода. Взамен им пообещали построить новое жилье, правда не в Киеве, а в Быковне.

Ранее сообщалось, как обычный Запорожец смог оказаться одновременно в Украине и в Беларуси.