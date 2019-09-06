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На Подольском мосту окончательно демонтировали временные опоры - как он выглядит

Комментариев: 2
Работы завершились накануне с опережением графика почти на месяц.
Продолжается заваривание окон на арке, установка и сварка консольных плит
Продолжается заваривание окон на арке, установка и сварка консольных плит
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Временные опоры Подольского мостового перехода демонтировали окончательно. Об этом сообщает заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян написал на своей странице в FB.

“Временные опоры арки Подольского мостового перехода демонтированы. Работы завершились накануне с опережением графика почти на месяц. На очереди срезание временных опор до уровня метропроезда. Демонтированы также и шпренгели. Кроме этого, продолжается заваривание окон на арке, установка и сварка консольных плит, герметизация болтовых соединений”.- говорится в сообщении.

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Также появилась информация, что киевлян принудительно выселяют из дачных домов из-за строительства Подольского мостового перехода. Взамен им пообещали построить новое жилье, правда не в Киеве, а в Быковне.

Ранее сообщалось, как обычный Запорожец смог оказаться одновременно в Украине и в Беларуси.

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Теги: Подольский мостовой переход, Киев, мост
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.09.2019, 13:04
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гость
Участки в Быковне? Почему не в Козине?
гость  (аноним)  06.09.2019, 13:02
Оценка:  0
гость
Если работы выполнены с опережением, то значит качество будет х...у...ё..в..ое. Зачем опережать попадание на тот свет?
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