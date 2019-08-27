Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут открыть уже в этом году - Кличко

По словам мэра, открыть автомобильное движение по новому мосту до конца года все еще реально.

Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут частично запустить в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Знаменитый киевский долгострой уже освобождают от ржавых временных опор.

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“Подольско-Воскресенский мост постепенно принимает совсем другой вид. Его уже частично освободили от ржавых опор, работы активно идут. Осталось убрать ржавые конструкции со стороны левого берега. Этот процесс мы планируем завершить в начале октября“, - сообщил Кличко.

По словам мэра, открыть автомобильное движение по новому мосту до конца года все еще реально.

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“На объекте ведется подготовка к асфальтированию съезда на Набережное шоссе. Там проводят гидроизоляционные работы. Еще бетонируют опоры для металлических конструкций части моста со стороны Подола и на Русановских садах. Пока погода позволяет, бригады специалистов работают круглосуточно“, - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что постройка нового Шулявского моста может сильно затянуться - известна причина.