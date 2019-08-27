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Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут открыть уже в этом году - Кличко

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По словам мэра, открыть автомобильное движение по новому мосту до конца года все еще реально.
Знаменитый киевский долгострой уже освобождают от ржавых временных опор
Знаменитый киевский долгострой уже освобождают от ржавых временных опор
wikipedia.org

Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут частично запустить в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Знаменитый киевский долгострой уже освобождают от ржавых временных опор.

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“Подольско-Воскресенский мост постепенно принимает совсем другой вид. Его уже частично освободили от ржавых опор, работы активно идут. Осталось убрать ржавые конструкции со стороны левого берега. Этот процесс мы планируем завершить в начале октября“, - сообщил Кличко.

По словам мэра, открыть автомобильное движение по новому мосту до конца года все еще реально.

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“На объекте ведется подготовка к асфальтированию съезда на Набережное шоссе. Там проводят гидроизоляционные работы. Еще бетонируют опоры для металлических конструкций части моста со стороны Подола и на Русановских садах. Пока погода позволяет, бригады специалистов работают круглосуточно“, - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что постройка нового Шулявского моста может сильно затянуться - известна причина.

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Теги: Подольско-Воскресенский мост, Киев, Кличко
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Bomba  (аноним)  27.08.2019, 14:10
Оценка:  0
Bomba
Могут открыть уже в этом году. А могут и не открыть!
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