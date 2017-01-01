ТОП-5 самых популярных гибридных авто в США

Учитывая низкие цены на б/у авто в США и наличие льгот на их растаможку в Украине, для украинцев их покупка оказывается достаточно выгодной.

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В условиях подорожания нефти, распространение гибридных авто более чем предсказуемо. И США в этом не исключение. Учитывая низкие цены на б/у авто в США и наличие льгот на их растаможку в Украине, их покупка оказывается достаточно выгодной для жителей нашей страны. На какие гибриды стоит обратить внимание в первую очередь, рассказал Автоцентр.

ТОП-5 самых популярных гибридов в США

1. Ford Fusion Hybrid wikipedia.org

1. Ford Fusion Hybrid

Однозначный лидер рынка, за счет высокого качества. Средний расход чуть более 5 литров на 100 км.

2. Toyota Prius C wikipedia.org

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2. Toyota Prius C

Качественно и с приемлемым ценником. Prius лидер уже нашего рынка. Его расход - всего 3,5 л на 100 км. Среди преимуществ, невысокая стоимость эксплуатации и “проверенность“ в условиях украинских дорог.

3. Kia Niro Hybrid wikipedia.org

3. Kia Niro Hybrid

“Кореец“, поставляемый в США с полным набором современных опций и привлекательным. Несколько лет пробега значительно понижают его стоимость, что почти не сказывается на качестве.Один из самых экономичных вариантов.

4. Kia Optima Hybrid wikipedia.org

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4. Kia Optima Hybrid

Более высокий уровень южнокорейского производителя. Великолепный дизайн, продуманная эргономика, проверенный двигатель, традиционно низкий расход топлива. Этот автомобиль пока редкость на дорогах Украины.

5. Honda Accord Hybrid wikipedia.org

5. Honda Accord Hybrid

Хонда всегда лидировала по экологичности и экономичности своих автомобилей. Гибрид Аккорда не стал исключением и заслуженно занимает верхние строчки списка лучших гибридных автомобилей.

Ранее сообщалось, что выбирают украинцы: ТОП-5 самых покупаемых новых авто с начала года.