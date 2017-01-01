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Украинский вездеход Sherp спасал пострадавших от урагана "Дориан" - фото

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Среди техники, задействованной в работах, был замечен и украинский снегоболотоход Sherp.
Снегоболотоход Sherp производят в Киеве
Снегоболотоход Sherp производят в Киеве
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Ураган Дориан продолжает оставаться одной из главных новостей последних дней. Стихия уже принесла немало бед на Багамских островах. Многие страны направили на острова своих спасателей, чтобы помочь справиться с последствиями.

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Среди техники, задействованной в работах, был замечен и украинский снегоболотоход Sherp. Его отправил вертолетом дилер из Техаса, сообщает на своей странице в Facebook исполнительный директор компании “Шерп“ Ярослав Пригара.

Sherp производят в Киеве. Его отличают компактные размеры, полный привод и уникальные шины сверхнизкого давления марки “ШЕРП“.

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Снегоболотоход оснащен 4-цилиндровым турбодизелем Kubota рабочим объемом 1,5 л и мощностью 45 л.с. Коробка - механическая, 5-ступенчатая. Экипаж - 2 человека. Максимальная скорость 45 км/ч. Sherp даже может плавать - со скоростью до 6 км/ч.

Ранее сообщалось, что украинский “автобус-внедорожник“ Torsus прошел жесткий тест на переворачивание.

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Теги: Sherp, укравтопром, Дориан
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