Украинский вездеход Sherp спасал пострадавших от урагана "Дориан" - фото

Среди техники, задействованной в работах, был замечен и украинский снегоболотоход Sherp.

Ураган Дориан продолжает оставаться одной из главных новостей последних дней. Стихия уже принесла немало бед на Багамских островах. Многие страны направили на острова своих спасателей, чтобы помочь справиться с последствиями.

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Среди техники, задействованной в работах, был замечен и украинский снегоболотоход Sherp. Его отправил вертолетом дилер из Техаса, сообщает на своей странице в Facebook исполнительный директор компании “Шерп“ Ярослав Пригара.

Sherp производят в Киеве. Его отличают компактные размеры, полный привод и уникальные шины сверхнизкого давления марки “ШЕРП“.

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Снегоболотоход оснащен 4-цилиндровым турбодизелем Kubota рабочим объемом 1,5 л и мощностью 45 л.с. Коробка - механическая, 5-ступенчатая. Экипаж - 2 человека. Максимальная скорость 45 км/ч. Sherp даже может плавать - со скоростью до 6 км/ч.

Ранее сообщалось, что украинский “автобус-внедорожник“ Torsus прошел жесткий тест на переворачивание.