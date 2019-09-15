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В Киеве заметили загадочную ретро-Волгу

Комментариев: 1
Остается надеяться, что у этой Волги заботливый хозяин, который вскоре займется этой машиной.
Первое, что бросается в глаза - сильно присевшая корма
Первое, что бросается в глаза - сильно присевшая корма
autocentre.ua

В Киеве засветилась очень необычная ретро Волга ГАЗ-24. Об интересном авто рассказал Автоцентр.

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Эту машину видят уже не раз и первое, что бросается в глаза - сильно присевшая корма. Такое впечатление, что машину сильно перегрузили и у нее не выдержали рессоры.

Хотя, возможно такого эффекта достигли специально. Одно время в Украине был популярен тюнинг старых советских авто в таком стиле - с задранным носом машины и опущенной на землю кормы. Правда, управляемость такого авто на дороге намного хуже, равно как и обзорность.

Поэтому остается надеяться, что у этой Волги заботливый хозяин, который вскоре займется машиной и доведет ее до ума.

Хотя, возможно такого эффекта достигли специально
Хотя, возможно такого эффекта достигли специально
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Бельгии нашли редкое серийное Жигули с “автоматом“ от General Motors.

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Теги: Волга, ретроавто, интересное авто
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Кайдаш    15.09.2019, 12:13
Оценка:  0
Кайдаш
Вот этот металлолом - ретрокар ?))
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