Насколько эффективны делинеаторы возле вокзала в Киеве - видео

Благодаря такой мере проезд по улице Ползунова значительно улучшился.

На днях делинеаторы установили и в достаточно хаотичном месте напротив Южного вокзала столицы Скриншот Youtube

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За последние пол года в некоторых местах Киева установили специальные столбики-делиниаторы, которые должны были предотвратить незаконную парковку. На днях их установили и в достаточно хаотичном месте напротив Южного вокзала в Киеве.

В Центре организации дорожного движения отчитались об этом нововведении. Благодаря такой мере проезд по улице Ползунова значительно улучшился.

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“Помните, как здесь в левой полосе постоянно припарковывались десятки автомобилей, владельцы которых игнорировали дорожный знак “остановка запрещена. Вчера мы установили здесь делиниаторы. А сегодня утром убедились, что пропускная способность улицы увеличилась, автомобили могут свободно двигаться по левой полосе“, - вспомнили в Центре организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что “Москвич“ буквально разорвало на части - двое погибших.