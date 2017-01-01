Почему этот старый Volkswagen Golf II продают по цене нового Renault Logan

Хозяин хранили бережно, как коллекционный и на внедорожье на нем не катались.

Мало кто знает, что у популярного авто Volkswagen Golf II была еще и внедорожная версия. Это легко объяснить, ведь внедорожных Golf II выпустили всего 7700 штук. По сравнению с тиражом обычных Volkswagen Golf II, это очень мало.

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В связи с этим Golf Country пользуются большим спросом у коллекционеров и в продаже появляются довольно редко. Один из них выставили на продажу на сайте autobil.de.

Конкретно эта модель выпущена в 1991 году. Автомобиль находится в Германии и продается за 11 650 евро. За такую цену можно приобрести новый Renault Logan в Украине.

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Хозяин хранили бережно, как коллекционный и на внедорожье на нем не катались. Кроме того, несколько лет назад его перебрали и отремонтировали, при этом “особое внимание мастера уделили днищу, осевым узлам и рулевому механизму”.

Ранее сообщалось, что во сколько обходится ремонт автомобиля Tesla в Украине.