В городах Украины начали по ночам обливать кислотой машины

Сразу в двух крупных городах облили кислотой множество автомобилей.

В Украине сразу в двух крупных городах облили кислотой множество автомобилей. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на Киев Оперативный.

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Оба нападения произошли в ночь на 16 сентября. В Киеве облили кислотой припаркованные автомобили на территории жилого комплекса (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) в районе метро “Славутич“. Пострадало как минимум 30 авто.

То же самое произошло в Днепре на автостоянке по ул.Савина 4а. Сообщается о множестве машин, которые стали жертвами вандалов.

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