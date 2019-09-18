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В городах Украины начали по ночам обливать кислотой машины

Комментариев: 2
Сразу в двух крупных городах облили кислотой множество автомобилей.
В городах Украины начали по ночам обливать кислотой машины
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Фото 1/9
В городах Украины начали по ночам обливать кислотой машины
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В Украине сразу в двух крупных городах облили кислотой множество автомобилей. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на Киев Оперативный.

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Оба нападения произошли в ночь на 16 сентября. В Киеве облили кислотой припаркованные автомобили на территории жилого комплекса (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) в районе метро “Славутич“. Пострадало как минимум 30 авто.

То же самое произошло в Днепре на автостоянке по ул.Савина 4а. Сообщается о множестве машин, которые стали жертвами вандалов.

Ранее сообщалось, что делать, если ваше авто эвакуируют у вас на глазах - инструкция.

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Теги: кислота, вандалы, Киев, Днепр
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Комментариев (2)
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Ан\  (аноним)  18.09.2019, 17:49
Оценка:  -1
Ан\
Видимо чьи-то машины по ночам очень часто орали сигнализацией.
И судя по фото это не кислота, а смывка краски.
эстет  (аноним)  18.09.2019, 17:01
Оценка:  -1
эстет
хотел как старую краску с машины снять, никакая гадость не подрывала ее. а тут до метала! что за рецепт
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