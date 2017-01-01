Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Киеве засветился золотой электрический Смарт - фото

Комментариев: 0
Интересно, что зеркальной золотой пленкой обклеили не обычный, а электрический Смарт 2013.
Выглядит маленькое авто в такой расцветке очень непривычно
Выглядит маленькое авто в такой расцветке очень непривычно
topgir.com.ua

В Киеве все чаще замечают дешевые, или старые автомобили, покрашенные в золотой цвет. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: В ближайшее время могут презентовать кроссовер на базе Nissan Leaf

Раньше в Киеве сфотографировали золотой ВАЗ-2107, а теперь речь идет о золотом Smart. Выглядит маленькое авто в такой расцветке очень непривычно. Тем не менее, внимание он привлекает очень хорошо.

Примечательно, что зеркальной золотой пленкой обклеили не обычный, а электрический Смарт 2013 года выпуска. Автомобиль засняли в Киеве, хотя номера у него харьковские.

Автомобиль засняли в Киеве, хотя номера у него харьковские
Автомобиль засняли в Киеве, хотя номера у него харьковские
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Honda представит самый дешевый кроссовер своего бренда.

Поделись:
Теги: Smart, электромобиль, золотое авто, старинное авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь