В Киеве засветился золотой электрический Смарт - фото

Интересно, что зеркальной золотой пленкой обклеили не обычный, а электрический Смарт 2013.

Выглядит маленькое авто в такой расцветке очень непривычно topgir.com.ua

В Киеве все чаще замечают дешевые, или старые автомобили, покрашенные в золотой цвет. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Раньше в Киеве сфотографировали золотой ВАЗ-2107, а теперь речь идет о золотом Smart. Выглядит маленькое авто в такой расцветке очень непривычно. Тем не менее, внимание он привлекает очень хорошо.

Примечательно, что зеркальной золотой пленкой обклеили не обычный, а электрический Смарт 2013 года выпуска. Автомобиль засняли в Киеве, хотя номера у него харьковские.

Автомобиль засняли в Киеве, хотя номера у него харьковские topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что Honda представит самый дешевый кроссовер своего бренда.