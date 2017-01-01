В ближайшее время могут презентовать кроссовер на базе Nissan Leaf
Nissan Leaf - один из самых распространенных электроавтомобилей в мире. В Украине ему вообще конкурентов нет. Поэтому появление у Nissan самого трендового автомобиля этого года - электрокроссовера - было только вопросом времени.
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Возможно, уже скоро мы увидим электрический кроссовер Nissan, на базе Leaf, но более мощный и более высокопроизводительный.
Сообщается, что неназванную модель уже показали на съезде североамериканских дилеров. Этот автомобиль располагает 483-километровым запасом хода.
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Разгон до 100 км/ч составлял около 5 с, а по размерам новый кроссовер был близок к Nissan X-Trail, но внутри был просторнее.
Скорее всего речь идет о предсерийном прототипе. Дизайн могут выполнить в стиле Nissan IMq и появится машина вряд ли ранее 2021 года.
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