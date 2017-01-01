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В ближайшее время могут презентовать кроссовер на базе Nissan Leaf

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Возможно скоро мы увидим электрический кроссовер Nissan, на базе Leaf, но более мощный и более высокопроизводительный.
Дизайн могут выполнить в стиле концепта Nissan IMq
Дизайн могут выполнить в стиле концепта Nissan IMq
Сайт производителя

Nissan Leaf - один из самых распространенных электроавтомобилей в мире. В Украине ему вообще конкурентов нет. Поэтому появление у Nissan самого трендового автомобиля этого года - электрокроссовера - было только вопросом времени.

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Возможно, уже скоро мы увидим электрический кроссовер Nissan, на базе Leaf, но более мощный и более высокопроизводительный. 

Сообщается, что неназванную модель уже показали на съезде  североамериканских дилеров. Этот автомобиль располагает 483-километровым запасом хода. 

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Разгон до 100 км/ч составлял около 5 с, а по размерам новый кроссовер был близок к Nissan X-Trail, но внутри был просторнее.

Скорее всего речь идет о предсерийном прототипе. Дизайн могут выполнить в стиле Nissan IMq и появится машина вряд ли ранее 2021 года.

Ранее сообщалось, что мастера тюнинговали Волгу в роскошное американское ретроавто из 50-х.

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Теги: Nissan Leaf, электрокары, анонс
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