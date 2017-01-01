На что способна Tesla с отключенными системами безопасности - видео

Продемонстрировать все возможности электрокара Тесла не дают настройки его компьютера.

Автомобили Тесла буквально напичканы электроникой, которая делает авто одним из самых безопасных в мире. Это, конечно, хорошо, но продемонстрировать все возможности электрокара настройки его компьютера не дают.

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Например, вы вряд ли видели когда-то дрифт на Тесла. Это связано с набором систем безопасности, которые сдерживают потенциал машины и сохраняют ее управляемость в прогнозируемых и безопасных пределах.

И в следующем видео эту систему отключили, чтобы показать весь потенциал электроавтомобиля. Авторы даже опубликовали инструкцию, как перевести машину в режим с отключенными помощниками. Делается это с помощью лазейки в настройках, поэтому инструкция очень простая и какого-то особого “взлома“ не требуется.

Ранее сообщалось, что Bentley на гусеничном ходу разогнали до рекордной скорости - видео.