Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Bentley на гусеничном ходу разогнали до рекордной скорости - видео

Комментариев: 2
Теперь это однозначно самый быстрый гусеничный вездеход в мире.
До сотни гусеничный Бэнтли разгоняется за 12,6 с.
До сотни гусеничный Бэнтли разгоняется за 12,6 с.

О крутом Bentley, переделанном в танк, мы уже рассказывали ранее. Но теперь необычный тюнинг проект, похоже, довели до конца. В youtube появилось видео, на котором демонстрируются его возможности и там есть на что посмотреть.

Читай также: Единственная доработанная мастерами Fiat “Волга“ - история авто

Теперь это однозначно самый быстрый гусеничный вездеход в мире. Бэнтли-танк разогнали до 130 км/ч. Правда, для этого понадобилось несколько попыток. Официальный рекорд скорости для гусеничных транспортных средств, к слову, - 110 км/ч.

До сотни гусеничный Бэнтли разгоняется за 12,6 с. Вездеход оснащен турбированным V8 Toyota UZ мощностью свыше 400 км/ч. Видео испытаний необычного аппарата ну очень интересное.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился редкий пикап Mercedes X-Class с тюнингом Brabus.

Поделись:
Теги: Bentley, танк, интересный тюнинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Sancho-s    24.09.2019, 16:32
Оценка:  0
Sancho-s
Фу-пля
Кайдаш    24.09.2019, 16:10
Оценка:  0
Кайдаш
Для наших дорог, не иначе...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь