Bentley на гусеничном ходу разогнали до рекордной скорости - видео

Теперь это однозначно самый быстрый гусеничный вездеход в мире.

До сотни гусеничный Бэнтли разгоняется за 12,6 с.

О крутом Bentley, переделанном в танк, мы уже рассказывали ранее. Но теперь необычный тюнинг проект, похоже, довели до конца. В youtube появилось видео, на котором демонстрируются его возможности и там есть на что посмотреть.

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Теперь это однозначно самый быстрый гусеничный вездеход в мире. Бэнтли-танк разогнали до 130 км/ч. Правда, для этого понадобилось несколько попыток. Официальный рекорд скорости для гусеничных транспортных средств, к слову, - 110 км/ч.

До сотни гусеничный Бэнтли разгоняется за 12,6 с. Вездеход оснащен турбированным V8 Toyota UZ мощностью свыше 400 км/ч. Видео испытаний необычного аппарата ну очень интересное.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился редкий пикап Mercedes X-Class с тюнингом Brabus.