ТЕСТ: Угадайте машину по выхлопной трубе
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Проверьте свою интуицию или эрудицию - угадайте автомобиль по оригинальной выхлопной трубе.
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Выхлопная труба - весьма важный элемент. Дизайнеры уделяют ее конструкции, от которой зависят многие характеристики автомобиля, особое внимание. Проверьте свою интуицию или эрудицию - угадайте автомобиль по оригинальной выхлопной трубе.
Ранее сообщалось, что украинская школьница получила полмиллиона гривен за изобретение для авто.
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