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ТЕСТ: Угадайте машину по выхлопной трубе

Спецтема: Тесты bigmir)net
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Проверьте свою интуицию или эрудицию - угадайте автомобиль по оригинальной выхлопной трубе.
Выхлопная труба - весьма важный элемент авто
Выхлопная труба - весьма важный элемент авто
playbuzz.com

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Выхлопная труба - весьма важный элемент. Дизайнеры уделяют ее конструкции, от которой зависят многие характеристики автомобиля, особое внимание. Проверьте свою интуицию или эрудицию - угадайте автомобиль по оригинальной выхлопной трубе.

 

Ранее сообщалось, что украинская школьница получила полмиллиона гривен за изобретение для авто.

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Теги: тест, выхлопная труба, авто
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VikaGraum    28.09.2019, 11:39
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