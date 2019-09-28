ТЕСТ: Угадайте машину по выхлопной трубе

Проверьте свою интуицию или эрудицию - угадайте автомобиль по оригинальной выхлопной трубе.

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Выхлопная труба - весьма важный элемент. Дизайнеры уделяют ее конструкции, от которой зависят многие характеристики автомобиля, особое внимание. Проверьте свою интуицию или эрудицию - угадайте автомобиль по оригинальной выхлопной трубе.

Ранее сообщалось, что украинская школьница получила полмиллиона гривен за изобретение для авто.