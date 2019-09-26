Украинская школьница получила полмиллиона гривен за изобретение для авто

Только в США за период с 1998 по 2012 год в раскаленных машинах погибло 532 ребенка.

Школьница получила грант в полмиллиона гривен за изобретение для автомобилей, которое может потенциально спасти немало жизней. Об этом сообщает UATV Channel.

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Ученица Малой академии наук Анастасия Кононенко стала самой молодой победительницей конкурса поддержки изобретений от ГИФКУ. Ее разработка - устройство, автоматически включающее климат-контроль внутри закрытого автомобиля.

О проблеме смертей детей и животных в салоне перегретого на солнце авто известно уже давно. К сожалению, только в США за период с 1998 по 2012 год в раскаленных машинах погибло 532 ребенка. В жарких странах, таких как Италия, Испания и Израиль ситуация еще хуже.

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По идее Анастасии Кононенко, специальный прибор будет фиксировать температуру, движение и звук и в случае необходимости будет заводить двигатель и включать климат-контроль.

Впрочем, некоторые автопроизводители уже применяют подобную функцию в своих серийных машинах - у Tesla есть режим Dog Mode, отдельные модели Nissan способны напоминать о наличии живых существ на заднем сидении, а у Hyundai такая функция есть в кроссовере Santa Fe.

Ранее сообщалось, что Крещатик планируют сделать полностью пешеходным.