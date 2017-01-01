ТЕСТ: Угадайте машину по рычагу коробки передач

Проверьте свою эрудицию и водительскую интуицию.

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Эргономика не менее важна, чем ходовые характеристики. Особенно это касается рычага коробки передач. Проверьте свою эрудицию и водительскую интуицию. Попробуйте угадать автомобиль по ручке переключения скоростей.

Ранее сообщалось, что шторм затопил салон редких суперкаров McLaren - фотографии.