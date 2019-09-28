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На аукцион выставили роскошную коллекцию конфискованных суперкаров сына диктатора

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Общая стоимость машин достигает 19 млн долларов.
На аукцион выставили роскошную коллекцию конфискованных суперкаров сына диктатора
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На аукцион выставили роскошную коллекцию конфискованных суперкаров сына диктатора
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На швейцарском аукционе продают продают 25 редчайших суперкаров, конфискованных у сына диктатора Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает TheGuardian.

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Общая стоимость машин достигает 19 млн долларов. Самые дорогие лоты, это родстер Lamborghini Veneno, оцененный в $5,2-6,2 млн, и желтый гибрид Ferrari, стоимостью 2,6-2,8 млн долларов.

Кроме того среди представленных суперкаров есть пять Bentleys, Maserati и McLaren, а также Bugatti Veyron, Lamborghini Reventon, Koenigsegg One.

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Машины конфисковали в Швейцарии после открытия в 2016 году дела о финансовых нарушениях против Обианга, сына и вероятного наследника авторитарного президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема, который правит уже в течение 40 лет. Все без исключения авто пустят с молотка.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился редкий пикап Mercedes X-Class с тюнингом Brabus.

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Теги: супекар, Экваториальная Гвинея, суд, Швейцария
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