На аукцион выставили роскошную коллекцию конфискованных суперкаров сына диктатора

На швейцарском аукционе продают продают 25 редчайших суперкаров, конфискованных у сына диктатора Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает TheGuardian.

Читай также: Что делать осенью, чтобы зимой машина была защищенной от погоды

Общая стоимость машин достигает 19 млн долларов. Самые дорогие лоты, это родстер Lamborghini Veneno, оцененный в $5,2-6,2 млн, и желтый гибрид Ferrari, стоимостью 2,6-2,8 млн долларов.

Кроме того среди представленных суперкаров есть пять Bentleys, Maserati и McLaren, а также Bugatti Veyron, Lamborghini Reventon, Koenigsegg One.

Читай также: Шторм затопил салон редких суперкаров McLaren - фотографии

Машины конфисковали в Швейцарии после открытия в 2016 году дела о финансовых нарушениях против Обианга, сына и вероятного наследника авторитарного президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема, который правит уже в течение 40 лет. Все без исключения авто пустят с молотка.

It's been a busy week for the JBR Capital team but it's not over yet! This weekend we are with our friends @bonhamsmotoring for the prestigious Bonmont Sale in Switzerland. Keep an eye on our feed for the highlights – this @Lamborghini Veneno sets the bar high! #fundyourpassion pic.twitter.com/SYU1rUmEee