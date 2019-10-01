Под Киевом задержали водителя с уровнем алкоголя в крови в 25 раз выше нормы
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Патрульная полиция остановила водителя Hyundai, содержание алкоголя в крови которого в 25 раз превышало норму. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области в Facebook.
Водителя остановили из-за необычно хаотичной езды - автомобиль постоянно петлял с одной полосы в другую.
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Мужчина в авто едва мог разговаривать, тем не менее, конечно, пытался доказать, что он трезвый. Тест, правда, показал, что у него 4,96 промилле.
На пьяного водителя составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и отстранили его от дальнейшей езды.
Ранее сообщалось, что под Житомиром фура с цистерной влетела в автобус с людьми - 9 погибших.
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СВИНОРЫЛЫЕ самые трезвые свиньи на планете!!!!!!
дохлый х()хол ---- радость для поляка!!!!!