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Под Киевом задержали водителя с уровнем алкоголя в крови в 25 раз выше нормы

Комментариев: 2
Мужчина в авто едва мог разговаривать, тем не менее, конечно, пытался доказать, что он трезвый.
Содержание алкоголя в крови водителя в 25 раз превышало норму
Содержание алкоголя в крови водителя в 25 раз превышало норму
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Патрульная полиция остановила водителя Hyundai, содержание алкоголя в крови которого в 25 раз превышало норму. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области в Facebook.

Водителя остановили из-за необычно хаотичной езды - автомобиль постоянно петлял с одной полосы в другую.

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Мужчина в авто едва мог разговаривать, тем не менее, конечно, пытался доказать, что он трезвый. Тест, правда, показал, что у него 4,96 промилле.

На пьяного водителя составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и отстранили его от дальнейшей езды.

Ранее сообщалось, что под Житомиром фура с цистерной влетела в автобус с людьми - 9 погибших.

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Теги: пьяные водители, Украина, рекорд
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Комментариев (2)
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Kismyas    01.10.2019, 18:30
Оценка:  0
Kismyas
Отпустить немедленно)сёдня можно..мой ДР))
крымчанин  (аноним)  01.10.2019, 18:25
Оценка:  0
крымчанин
БРЕХНЯЯЯяяяяяяяяяя !!!!!!!
СВИНОРЫЛЫЕ самые трезвые свиньи на планете!!!!!!

дохлый х()хол ---- радость для поляка!!!!!
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