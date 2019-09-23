Пока новые комплексы Weigh in motion (WIM) работают в тестовом режиме.

Первые весы для взвешивания фур в движении заработали в Украине

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Первые весы для взвешивания фур в движении заработали в Украине

В Украине установили два первых комплекса автоматического взвешивания фур в движении. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислава Криклия.

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Обе системы установили на трассе Киев-Чоп. Сообщается, что пока новые комплексы Weigh in motion (WIM) работают в тестовом режиме. Грузовики взвешиваться выборочно, а полученная информация передается инспекторам “Укртрансбезопасности“.

Система автоматического формирования штрафов будет запущена позже. Для экономии средств инновационные веса установили на конструкции пешеходных мостов. В ближайшие год-полтора в стране хотят установить около сотни таких весов.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить полицейского, который подделал штраф о пьяном вождении.