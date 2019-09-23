Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Первые весы для взвешивания фур в движении заработали в Украине

Комментариев: 1
Пока новые комплексы Weigh in motion (WIM) работают в тестовом режиме.
Первые весы для взвешивания фур в движении заработали в Украине
© facebook.com
Фото 1/5
Первые весы для взвешивания фур в движении заработали в Украине
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Украине установили два первых комплекса автоматического взвешивания фур в движении. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислава Криклия.

Читай также: Растаможку “евроблях“ могут сделать дешевле с одним условием

Обе системы установили на трассе Киев-Чоп. Сообщается, что пока новые комплексы Weigh in motion (WIM) работают в тестовом режиме. Грузовики взвешиваться выборочно, а полученная информация передается инспекторам “Укртрансбезопасности“.

Система автоматического формирования штрафов будет запущена позже. Для экономии средств инновационные веса установили на конструкции пешеходных мостов. В ближайшие год-полтора в стране хотят установить около сотни таких весов.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить полицейского, который подделал штраф о пьяном вождении.

Поделись:
Теги: штрафы, перегруз грузовиков, трасса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
zadneprohodchik    23.09.2019, 16:17
Оценка:  0
zadneprohodchik
давно пора, омеляны все никак не могли ни построить дорог ни сохранить что есть
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь