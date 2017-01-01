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Рынок вырос на 6%: ТОП-10 самых популярных новых машин в сентябре

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По сравнению с сентябрем прошлого года, спрос на новые машины на украинском рынке вырос на 6%.
Октябрь только наступил, а уже поступила статистика продаж автомобилей в сентябре
Октябрь только наступил, а уже поступила статистика продаж автомобилей в сентябре
wikipedia.org

Октябрь только наступил, а уже поступила статистика продаж автомобилей в сентябре. По информации “Укравтопром“, в прошлом месяце первую регистрацию прошли 7,2 тыс. новых легковых автомобилей.

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По сравнению с сентябрем прошлого года, спрос на новые машины на украинском рынке вырос на 6%. 

ТОП-10 самых популярных новых авто в сентябре 2019 года

1. Renault - 1153 авто (на 65% больше, чем в сентябре 2018 года)

2. Toyota - 1059 авто (на 15% больше)

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3. KIA - 624 авто (на 43% больше)

4. Hyundai - 477 авто (на 17% больше)

5. Skoda - 403 авто (на 8% больше)

Самая популярная машина этого сентября - KIA Sportage, который покупали 550 раз.

Ранее сообщалось, какую музыку безопасно слушать в авто.

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Теги: статистика, новые авто, Укравтопром
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